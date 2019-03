Külliki Kübarsepp avameelselt poliitikast ja katseklaasilapsest: „Last tahtsin nii väga, olin isegi valmis olema üksikema“

„Beebi jäi praegu isaga!“

Kirgas päike toob Külliki Kübarsepa (37) pronksitooniga lokkide sära esile, ta kõnnib lõikavalt teravat meretuult trotsides uhkelt ja õnnelikult. Kodus hoiab neljanädalast tütart Juulit isa ­Andres Herkel (56) ja naisel on süda rahulik.

Külliki taastub raskest sünnitusest, kuid hoiab silma peal ka valitsuse moodustamisel. Otseselt see teda enam ei puuduta, ehk niipalju, et pärast emapuhkust pole tal töökohta riigikogus, kuhu tagasi minna. Vabaerakond Toompeale ei pääsenud.

Küllikil, kes on üks Vabaerakonna loojatest ja ülestöötajatest, on seda kõike raske vaadata. Kuidas juhtus nii, et nelja aastaga kaotati kõik? Teisalt – poliitilise kaotusega leppimine on sellevõrra lihtsam, et erakonna hääbumine andis talle isikliku õnne emana.