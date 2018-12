Esmaspäeva lõunal sai Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, perearst Eero Merilind kõne murelikult lasteaiadirektorilt. Nimelt toodi hommikul sõimerühma neli haiget last, kes lasteaia kodukorra järgi oleks pidanud jääma koju põdema. Kui sõimeõpetaja keeldus haigeid lapsi vastu võtmast, nõustus vaid üks vanem lapse koju tagasi viima. Kolm keeldusid, põhjendades nagu ühest suust: „Aga perearstid lubavad. Lugege juhendit.“

Eesti Perearstide Selts tõi kaks nädalat tagasi avalikkuse ette juhendi, millal jätta laps lasteaiast koju. Juhend on raputanud nii lapsevanemate kui lasteaednike seniseid arusaamu haigest lapsest. Näiteks on igati normaalne, et nohu ja köhaga võib lasteaias käia, kui lapsel on hea enesetunne. Samuti on normaalne lasteaeda minna palavikuga kuni 37,3.

Ajendi juhendi loomiseks andsid lapsevanemad ise: viiruste vohamise ajal ummistavad väikelaste vanemad perearstikeskusi, et teada saada, kas laps võib lasteaeda minna.

„Selle juhendiga võib mölluks minna,“ hoiatavad lasteaiajuhid. Enamik inimesi pole juhendiga veel tutvunud. Ja kes on, ei ole juhendiga lõpuni nõus.