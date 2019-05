Ma seisan Tallinna vanalinnas ja piidlen Uuel tänaval kuu aega tegutsenud ­Sativa Stores müüdavat potikest rohelise kanepitaimega. See sobiks ideaalselt kaunistama toimetuse aknalauda, kuid kolleegid on ehmunud. „Ei, mitte mingil juhul!“ hüüatavad nad, kui nende luba küsin. „Milleks? Sellest võib tulla üksnes pahandust!“

See kanepitaim peaks olema legaalne; sest tema lehtedes on psühhoaktiivset THCd alla seaduses uimastimääraks kehtestatud 0,2 protsendi. Legaalsed peaks olema ka need heinalõhnalised kuivatatud kanepiõisikud, mida müüja kummikindas käsi siinsamas hinnaga 15 eurot gramm kaasa kaalub.

„Kollektsioneerimiseks,“ tähendab Sativa Store asutaja Minna-­Maria Amjärv justkui igaks juhuks.