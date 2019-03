Lexus, korter südalinnas ja edev tehnika: töötu noore ärika ilusa elu lõpetasid käerauad

Mõni aasta tagasi jäi majanduskuritegude uurijatele silma (ühtaegu nii Eestis, Leedus kui ka Saksamaal) huvitav muster. Ühel hetkel avastas Carlo, Ursula, Andreas või mõni teine täiesti tavaline sakslane, et keegi on tema krediitkaardiga ostnud näiteks 1000eurosed kõlarid, 800eurose iPadi või 700eurose käekella. Järgmisel hetkel oli see kraam juba Eestis, näiteks Mustamäe või Loksa linna postkontorites.

Veidi enam kui poole aasta jooksul saabus Saksamaalt Eestisse ligi 700 postipakki, adressaatideks keegi Igor, Vladislav või siis Denis.

Näiteks Igori nimele tuli kolme kuu jooksul koguni 283 pakki. Need võttis ta välja Mustika keskuse, Pirita ja Mustamäe postkontorites. Keskmiselt kolm saadetist päevas!

Vladislav sai aga pisut enam kui poole aasta jooksul käia postkontori vahet 360 korda. Ta oli sage püsi­klient Kristiine, Tondi, Loksa ja Loo postkontorites. Mõni pakk kaalus paarsada grammi, mõni teine aga mitukümmend kilogrammi.

Vaimud postkontoris

Ehkki sidejaoskondades esitasid Igor, Vladislav ja Denis ka omanimelise isikut tõendava dokumendi, ei olnud kedagi neist päriselt olemas. Kogu siia saadetud kraam oli aga soetatud Lääne-Euroopas varastatud krediitkaartidega.

Põhja ringkonnaprokurör ­Mairi Heinsalu käivitas 2016. aasta alguses kriminaaluurimise. Luubi alla võeti kahe 28aastase lapsepõlvesõbra, kodakondsuseta Aleksei Potšujenkovi ja Eesti kodaniku ­Kirill Kotšemazovi tegemised. Peagi klõpsatasid mõlema randmeil käerauad.