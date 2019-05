Rohelises T-särgis ja teksades Raido-Renar Ruut (26) jääb kohtuistungile hiljaks. Harju maakohtu kohtunik Merle Parts noomib teda: hilinemise korral võib kohus jätta kaebuse läbi vaatamata.

Habemikust noormees langetab süüdlaslikult pea.

Tema lugu on lihtne. Tänavu veebruaris kiirustas Ruut tööle ning sõitis Tallinna ringteel mööda aeglasemalt liikunud autost. Talle tundus, et jõuab mööda ka järgmisest masinast, kuid siis hakkas paistma vastu liikuv auto. Ruut ei pidurdanud ega tõmmanud enda suunda, nagu olnuks mõistlik, vaid surus gaasipedaali tugevamalt, et möödasõit kiiremalt lõpuni viia.

See oli viga. Vastu sõitnud autos istusid liikluspolitseinikud.