„Meil oli kaks WCd, dušši ei olnud. Veekuluks näidati aga 30 kantmeetrit kuus. See oli võimatult suur – me pidanuks kogu aja vett laskma!“

Ärimees Tauri Raja ei varja oma firma üürisuhtest rääkides nördimust. „Päris vastik keiss oli seal.“

Batuudikeskuse (osaühing Brilenor) juhataja Ardi Arus näitab jaanuari keskel Ekspressiga kohtudes termomeetrit. See räägib enda eest. Ruumides on vaid 14,5 kraadi sooja.

Aruse sõnul oli pärast meie kohtumist ruumides päevade kaupa vaid 12 kraadi. Samas on Batuudikeskus mõeldud hullamiseks väikestele lastele.

Praeguseks suletud Zelluloosi Bowlingu kliendid kurtsid sotsiaalmeedias, et keeglisaalis oli külm. „Aga kütmine polnud meie teha,“ märgib toda asutust vedanud endine laskesuusataja Dimitri Borovik. „Meie vaid üürisime pinda.“

Üürisuhtel on tema mälestustes mõru maik: „Nagu tuli uus omanik, nii suurendati kommunaalarveid. Sinna ilmusid suvalised kuluartiklid. Kui küsisime, kust need tulevad, siis öeldi, et kui meeldi, minge minema!“