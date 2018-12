Perekond Lidmetsale meeldib ilus elu. Näiteks šikid ja sportlikud masinad. Guugeldamine juhatab Vanasõidukite Suursõidul tehtud fotole musta värvi Jagua­rist. See on XK120 aastast 1953. Lahtine auto, mis oma elegantsiga peaks paitama iga inimese ilumeelt. Sõiduki peremeheks on Erik Lidmets (46).

Järgmisel fotol seisab klassikaline Porsche 911 aastast 1972 – sarnast tooni roheline, millega sõitis krimiseriaalis „Sild“ peakangelanna Saga Norén. Selle auto omanik on Erki Lidmetsa baleriinist abikaasa.

Erik Lidmets on ka Hollandi päritolu suksu peremees.

Ta omab kahte korterit ja majaosa Põhja-Tallinnas, elumaja Tartus ning maatükki Lahemaal.

Lidmets saab sellist elustiili endale lubada, sest ta kuulub Eesti koorekihti. Äripäeva rehkenduste kohaselt oli Lidmets 2013. aastal rikkuselt 270. eestlane – tema vara väärtuseks hindasid ajakirjanikud 9,6 miljonit eurot. Jõukuse allikana oli märgitud firma Magnipharma, mis tegeleb toidulisandite hulgimüügiga. Ettevõte sai ka ravimite hulgimüügi loa.

Erik Lidmets on selgelt ettevõtlik tegelane. Ainuüksi Eestis on ta seotud 18 firmaga.

Alles mõni kuu tagasi rääkisid uudised, et üks Lidmetsa ettevõtetest avas Narva külje all asuvas tehnopargis Eesti suurima kõrgjõudlusega serveriruumi.

Aga viimasel ajal seostub tema nimi hoopis suure fopaaga. Nimelt töötas Lidmets aastaid Danske Banki Eesti filiaalis ja juhtis seal üht kõige salapärasemat üksust.