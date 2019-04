Väliskaubanduse ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku eraelus peitub suur saladus. See puudutab tema käitumist kitsas pereringis.

“Minu elus on olnud turbulentse, aga mulle oluliste inimestega saan hästi läbi,“ ütles vastne minister enda tutvustuseks EKRE väljaandele Uued Uudised.

„Turbulents“ on aga väga leebe sõna. Suur hulk allikaid väidab, et aastaid on vastne minister jaganud oma tähelepanu samaaegselt mitme naise vahel. Sellest palju tõsisem on aga teine süüdistus. Paljud allikad on rääkinud Ekspressi ja Päevalehe ajakirjanikele, et uus minister on eraelus vägivaldne. Ta on rakendanud oma eksabikaasa Karini suhtes aastaid nii füüsilist kui psüühilist terrorit. Üks tõsisemaid juhtumeid lõppes Karini käeluumurruga mullu jaanuaris. Ministri vägivaldsus on Rakveres muutunud poolavalikuks saladuseks.