2016. aasta teise teisipäeva varahommikul keerab Mati ­Heinsar Mercedese väikebussiga välja oma Rohuneeme kodu lumetuisusest väravast. Ta sõidab sõber Tõnis ­Rüüteli juurde ning kaks meest võtavad suuna Leedu poole.

Tuntud ehitus- ja kinnisvaraettevõtja Heinsar on ühtlasi kirglik ja abivalmis auto- ja motospordientusiast. Lisaks veel hakkaja visionäär, ladus suhtleja, maalähedane ja sõbralik Toomkoguduse liige. Tema Viimsi angaaris ilutseb võimas kollektsioon Nõukogude autotööstuse saavutusi ning haruldasi Mercedeseid. Teiste hulgas näiteks suure vaevaga Moskvast hangitud limusiin ZIL-41045, millega sõitis ka Gorbatšov, ning Mercedes W100 600, mida 1960. aastatel nimetati maailma kõige täius­likumaks sõiduautoks.

Rüütel igatseb osta vana, „põdraga“ Volgat. Heinsar on surfanud auto- ja oksjoniportaalides (see on üks tema lemmiktegevusi) ning leidnud kaks sõbra soovidele vastavat masinat. Ta on lahkesti nõus aitama Volga Leedust ära tuua, vaatamata oma tihedale töögraafikule. 12.jaanuar on tal ainuke vaba päev sõbraga Leetu sõitmiseks.

Ilm on väga halb – lumesajune, udune – ning teeolud rasked. Sellele juhib tähelepanu ka Lätist helistav sõber. Heinsar tunnistab kodus naisele, et tal ei ole sõidu suhtes „hea tunne“.