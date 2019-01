„Minu ümber ja mu elus on praegu suhteliselt suured muutused. Olen väsinud minevikus sobramisest. Elu on edasi läinud.“ Need on mitu aastakümmet krimi- ja glamuuriveergudel mürglit teinud Meelis Lao ainsad sõnad Ekspressile. Mees, keda on peetud lausa Eesti allilma üheks liidriks, annab mõista, et on keeramas oma elus täiesti uut lehekülge. Lubab, et tema värsketest ja üdini legaalsetest tegemistest me veel kuuleme.

Lao eraisiku pankrot jõustus riigikohtu otsusega detsembri keskel. Aga selle juured ulatuvad 2007. aastasse. Lao ühemehefirma ML Investeeringute OÜ tegeles toona investeeringute ja konsultatsioonidega. Firma bilansis leidus aktsiaid, seadmeid, ehitisi, isegi hobune. Lao nõustas kliente Eestis, Venemaal ja Briti Neitsisaartel. Kuid tema erihuviks sai Venemaa nafta- ja gaasiäri.

Majandusbuumi laineharjal 2007. aasta sügisel sõlmis Lao megatehingu, sisenedes 59 miljoni krooniga (3,8 miljonit eurot) Venemaa energeetikaärisse. Selle raha eest ostetud hinnaliseks kaubaks oli informatsioon, mis pidi tagama otsetee ärisse, kus sadu miljoneid dollareid maksvatelt mereplatvormidelt pumbatakse naftat ja looduslikku gaasi.

Mis sellest kallihinnalisest infost sai?