Nagu New York Times pärast Münchenit kirjutas: vastasseis USA ja Euroopa vahel on nüüd avalik, tige ja konkreetne.

Kuu hiljem säutsus Trump Twitteris, et MacMaster on vallandatud. Detsembris lahkus ametist väga tõsiselt Trumpi kritiseerinud Mattis. Sellist inimest, keda rahvusvaheline julgeolekukogukond tõsiselt võtaks, USA absoluutses tipus enam pole. Jäänud on vaid Trumpile kaasakarjujad.

Veel mullu oli kõik business as usual. Palju räägiti Brexitist, uutest ohtudest ja tehnoloogiatest. Samas kinnitati, et Atlandi-üleste suhetega on kõik hästi. Kui väikesed naginad, mis tulenevad ennekõike president Donald Trumpi pehmelt öeldes omapärasest stiilist, kõrvale jätta, on suhete alused endised. USA oli kohale saatnud oma salongikõlblikud esindajad, kaitseminister Jim Mattise ja Trumpi rahvusliku julgeolekunõuniku H. R. McMasteri – „ainsad täiskasvanud Trumpi administratsioonis“. Nende suust kõlas konstruktiivne sõnum nõudlikule saalile piisavalt veenvalt.

Münchenis käib igal aastal koos kogu maailma julgeolekueliit: riigipead, valitsusjuhid, julgeoleku eest vastutavad ministrid, ÜRO ja NATO tipud. See on maailma olulisim foorum omal alal. Eesti sõbrast analüütik Edward Lucas on öelnud, et enamikku sealseid osalejaid tahab keegi kuskil tappa.

Tema energia ilmselgelt nakatas saalisistujaid. Kõigis ülevaadetes on peategelane just tema.

Sõnavõtu peateemast, „multilateralismist“ on Merkel lugematutel puhkudel rääkinud ennegi. Täpselt nagu see liigpikk sõna paberil või ekraanil, on need jutud harilikult kandilised, tehnilised ja kiretud. Üks suuri küsimusi on alati olnud see, et kui Merkel näiliselt väldib kõike, mis võiks pisutki viidata karismale – näiteks kirglikkust, emotsioone, avalikku võitlusse viskumist, rahvamasside üleskütmist ja inspireerimist –, siis kuidas on ta saanud nautida saksa rahva erakordselt püsivat toetust. Millega ta nad ära võlus? Kuidas ta saavutab, et Euroopa Ülemkogus pöörduvad probleemide ilmnedes kõigi pilgud esimesena just tema poole?

Paljud analüütikud tõlgendasid Merkeli lemmiku võitu kui kinnitust, et Merkel jätkab oma praeguse ametiaja lõpuni 2021. aastal. Veel rohkemad on aga seda meelt, et kui Kramp-Karrenbauerist üldse kunagi usutav liider peaks saama, peab see sündima kiiresti. Igavene teine valimistel esikohta ei saa.

Trumpi meeskonna (see ei kehti USA välisteenistuse ja suure osa Kongressi kohta) ja tema Euroopa liitlaste suhted on Trumpi ametissesaamisest pidevalt halvenenud. Selle taga on tuhat tegurit, aga näiteks Merkeli ja Trumpi tegutsemisstiil ei saaks olla erinevamad.

Obama, kelle viimase ametiaasta üks kinnisideid oli Euroopa käekäik, kehutas emotsionaalsel õhtusöögil Merkelit kindlasti kandideerima. Tema silmis oli Merkelit just sel hetkel vaja, et Euroopat üldse koos ja ühtsena hoida.

President Barack Obama viimane ametireis, kaheksa päeva pärast Trumpi võitu 2016. aasta presidendivalimistel, tõi ta Berliini. Merkel tunnistas tookord Obamale oma kõhklusi ning sedagi, et pärast Brexiti rahvahääletust ning Trumpi võitu tunneb ta vastumeelselt, et vist peaks veel kandideerima.

Iga otsus kulutab. Igal otsusel on mõju kellelegi ja see mõju pole kunagi ainult positiivne. Keegi jääb alati ilma, keegi tahtis midagi muud, kellelegi sai võib-olla midagi lubatud. Nii sööb iga viimane kui otsus võimulolija toetusbaasi, närib sammast, millel tema võim püsib.

Kaheksa aastat järjest on Merkel olnud ajakirja Forbes hinnangul maailma mõjukaim naine. Kokku on ta selle küsitava tabeli tipus olnud 13 korda. 2018. aasta mõjukate inimeste tabelis on ta neljas (Hiina presidendi Xi Jinpingi , Vladimir Putini ja Donald Trumpi järel).

Partei etteotsa saamine oli just selline juhtum. Kui CDU 1998. aastal võimu kaotas, sai Merkelist partei peasekretär. Tema mentor ja partei auesimees Helmut Kohl sattus peagi suurde rahastamisskandaali ning just Merkel nõudis oma avaliku kirjaga Kohli poliitikast taandumist. Skandaali käigus õnnestus tal Kohl ja partei esimees Wolfgang Schäuble teineteise vastu välja mängida ning ainsa rahaskandaalist määrimata kandidaadina ise pildile vupsata.

Järelikult peavad Merkelil olema ka küünised. Ta stiil on kannatlikult oodata, varitseda hetke. Kui see käes, võib ta tegutseda väga otsustavalt ja üllatada kõiki.

Neljandaks on ta teadlasetüüp ning alati tasakaalukas. Poliitikas on nendest omadustest kindlasti kasu, aga harilikult ei tõusta nende toel pjedestaali kõrgeimale astmele.

Teiseks on ta pastori tütar, aga protestant. CDU on aga alati olnud katoliiklaste kontrolli all.

Merkeli saamine ühe Euroopa ajastu – nimetame seda siis Euroopa ootuspärasuse, ennustatavuse või ühtsuse ajastuks – esindusnäoks on mitmes mõttes ebaloogiline. Tema taustas pole just palju sellist, mis ennustanuks tipputõusu.

Merkel on paljusid teemasid püüdnud Trumpile seletada: et Lähis-Ida reaalsus on tunduvalt keerulisem, kui Trumpile näib, et Saksa-USA kaubandussuhted ei ole nii primitiivsed, kui Trump neid kujutab, et Euroopa julgeolekupoliitikal on ajalooline taust.

Trump on tõsielutelevisiooni staar, kes ei süvene millessegi. Hinnang näib lahmiv, aga seda on kinnitanud kümned tema ametiajal ilmunud raamatud ja artiklid, sealhulgas tema enda (endiste) kaasvõitlejate kirjutatud.

Merkel on doktorikraadiga kvantkeemik ehk läbi ja lõhki reaalteadlane. Alati faktitäpne, ülipõhjalik. Otsuseid teeb ta ratsionaalsete argumentide põhjal, on võimeline neid lõputult analüüsima ja uusi aspekte arvesse võtma. Samuti selgitama ja põhjendama.

Näiteks midagi sellist: „Ta on hästi tasakaalukas, ta on kompromissi otsiv (domineerib Ratase hääl), mittetüüpilise sakslasena on ta väga hea kompromisside leidja ja sõlmija (Ansip). Kui mingites kriitilistes küsimustes on vaja lahendus leida, koondub see lahenduse leidmine ümber Merkeli (Rõivas). Kindlasti on ta liider (Ratas ja Ansip). Ta on vaieldamatult praeguse Euroopa poliitikas kõige tugevam autoriteet (Rõivas).“

Taavi Rõivas: „Angela Merkeli juures on Eesti seisukohast kõige olulisem see, et ta on esmajoones eurooplane. Tema eurooplaseks olemine väljendub suures vastutustundes Euroopa tuleviku üle. Ta on väga sageli seadnud Euroopa huvid ettepoole oma kitsastest rahvuslikest huvidest.“

Andrus Ansip: „Mina ütleksin, et kontrast pärast Gerhard Schröderit oli muljetavaldav. Tuli inimene, kelle jaoks Eesti on täiesti iseseisev riik, võrdne kõigi teiste Euroopa Liidu riikidega. Mitte kunagi mitte ühestki Angela keharakust ei paistnud välja vahetegemist suuremate ja väiksemate vahel. Mitte kunagi!“

Otsekui ühest suust ütlevad nad, et Angela Merkel on olnud Eestile suurepärane Euroopa Liidu peamotorist.

Need on kolm viimast Eesti peaministrit.

On täpselt kolm eestlast, kes Merkelit hästi tunnevad. Ja Angela Merkel tunneb hästi vaid neid kolme eestlast. Keegi teine pole Merkelile nii lähedale saanud. Nad on näinud teda töötamas, nad on veetnud temaga hetki omavahel, nad on veetnud pikki tunde suure läbirääkimislaua taga ja näinud, millel põhineb Merkeli autoriteet.

See kõik on jutt stiilist. Mida Merkeli aeg sisuliselt tähendas Euroopale või Eestile, on terav maailmavaateline vaidlus, mida peetakse Facebooki solgitorust kuni maailma tipp­ajakirjadeni.

Oma poliitilisi vastaseid on ta aastaid suutnud kontrolli all hoida ja üle mängida.

„Loomulikult ma olin valmis selleks, et kohtumine tühistatakse. Sel päeval on sada asja, millega tegeleda peale ühe Eesti peaministri,“ räägib Ansip. „Aga siis helistas Merkel ja ütles, et kõigepealt allkirjastame koalitsioonilepingu, siis tuleb väike pressikonverents, lõunasöök uute partneritega ja siis mul on aeg sinuga kohtumiseks.“

Andrus Ansip läks esimesele kohtumisele Angela Merkeliga kartuses, et sõidab kohale ilmaasjata. Juhtus nii, et samal päeval, kui kohtumine kokku oli lepitud, sõlmis Merkel oma esimese suure koalitsiooni (CDU ja sotsiaaldemokraadid) valitsusleppe.

Võrreldes peaministrite kirjeldusi Euroopa kriitilisemate küsimuste lahendamisest, saab selgeks, et nad on töötanud ühe ja sama Merkeliga.

Kõik peaministrid rõhutavad, et tegu pole tühja tähelepanuga. On palju olukordi, kus just Merkel on Eesti huvide eest seisnud ja ajanud meie asja.

Ansipi tänuvõlg algab pronksiöö ajast, kui Merkel Euroopa Liidu eesistujana Putiniga suheldes selgelt Eesti positsiooni esindas.

Edasi meenutab Ansip euro tulekut, kui majanduskriisi harjal ei tahtnud mõned riigijuhid euroala laienemisest kuuldagi.

Ansip: „Angela Merkel ütles väga selgelt välja: eurotsooniga liitumine on kriteeriumide täitmise küsimus. See ei ole lobitöö küsimus. Kui kandidaatriik täidab kõik kriteeriumid, on ta eurotsooni teretulnud. Kui ei täida, tuleb pingutada rohkem.“ Teised liidrid kasutasid pärast sedasama sõnastust. Kõik olid ühel meelel!

SAKSLASI KOOLITAMAS: Merkeli isiklikul palvel käis Taavi Rõivas esimese välismaalasena Saksa valitsuse kabinetiistungil rääkimas Eesti digiedust. Taavi Rõivasel oli kolmest Eesti peaministrist parim isiklik läbisaamine Merkeliga, kinnitas Ekspressile üks Eesti välispoliitika tipp. Riigikantselei

Taavi Rõivas toob hulga näiteid, millest olulisim on liitlaste kohalolek pärast Ukraina sõja puhkemist: „Merkel on alati hinnanud seda, et oleme rääkinud ilma ilustamata. Võib-olla oli see minu poolt oluliselt vähem diplomaatiline, kui võinuks olla, aga ma ütlesin väga konkreetselt: kuulge, sõbrad, meil on seda vaja!“ Liitlaste üksused saabusidki ning Saksamaa oli väga huvitatud just Eestisse tulemisest, brittidega läks lausa väikeseks võidujooksuks.

Ratas rõhutab Merkeli isiklikku tuge, kui Eesti soovis Tallinnas korraldada digitippkohtumist.

Kas Eesti on olnud Merkeli unistuste maa ja meie peaministrid erilised lemmiklapsed? Kõik nad kinnitavad taas nagu ühest suust: ei, see ei ole nii. Merkelil on igaühega isiklikud asjad ajada, ühised teemad, millega tegeletakse.

Ta jätab meelde kõik liitlaste väikesed mured ja püüab neid võimalusel toetada.

eaduspära on selge: Merkel on Euroopa tasandil kõige paremini kehastanud multilateralismi – koostööd kõigi riikide ja võimukeskuste vahel, ühist lahenduste ja kompromisside otsimist, lõputut läbirääkimist. See on tema pärandi keskne ja määratlev tunnus.

Selle osa on olnud väärtuspõhisus, reeglitega kauplemisest keeldumine. „Demokraatia, inimõigused – Angela Merkeli puhul nende osas silma kinni ei pigistata,“ ütleb Ansip.

Sellest on tulenenud Merkeli autoriteet, tema erakordne stabiilsus.