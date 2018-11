Sellel aastal oleme lugenud häid uudiseid. Üheksa kuuga on Eestis registreeritud üle 39 000 sõiduauto, ütleb statistikaamet. See on viimase kümne aasta parim tulemus. Buumiaja tipust 2006–2007 jääme küll kahjuks veel maha, aga kui kõvasti pingutame, võime vähemalt uute sõiduautode registreerimise osas aasta lõpuks püstitada kõigi aegade rekordi. See on hea. Eestlane sõidab üha paremini.

Auto on ilma vähimagi kahtluseta kõige parem liikumisviis. Ääremärkusena olgu kohe mainitud, et autor ise autot ei oma ega autoga ei sõida, aga kõrvaltvaataja pilt ongi selgem.

Auto on kõige mugavam. Eriti siis, kui vihma sajab või selg valutab. Eestis on auto peaaegu alati ka kõige kiirem viis kuskile jõuda. Ainult lühikestel vahemaadel Tallinna spetsiifilises kontekstis jõuab jalgrattal hea ilmaga mõnikord rutem kohale. Ühistransport on autost aga igal pool ja igal ajal aeglasem.

Auto on kõige paindlikum. Sõidad siis, kui ise tahad. Ei pea jälgima väljumisaegu. Sõidad, kuhu tahad. Võid minna otse, keerata paremale, keerata vasakule. Autos ei pea püsti seisma ega istekohta otsima. Autos oled sina boss. Autos ei pea kartma, et bussijuht tuleb ning karjub su peale, kui tahad paar peatusevahet kaanetatud kohvitopsiga sõita.