Ekspress on viimastel nädalatel avaldanud kaks artiklit (leiad need siit ja siit ) Tallinnas toimunud lapsendamismenetluste kohta. Mõlemal juhul oli tegemist olukorraga, kus linna- ja riigiametnikud soovisid emalt äravõetud last kiiresti lapsendajatele anda, ehkki last tahtsid enda juurde võtta ka lähisugulased. Mõlema lood leidsid tohutut vastukaja ning oma seisukohti on hakanud väljendama ka poliitikud.

„Kui lapse peres on probleemid, siis esmalt tuleb tööd teha lapse bioloogilise perekonnaga, et aidata perel raskustest üle saada. Kui pere toetamise teel pole olnud võimalik raskusi ületada ning laps eraldatakse perekonnast, peab töö perega jätkuma, et võimaldada lapsel oma bioloogilisse perekonda naasta. Juhul kui vaatamata bioloogilise pere toetamisele ei ole lapse huvidest lähtuvalt tema perekonda naasmine võimalik, tuleb üldjuhul eelkõige ringi vaadata lapse laiendatud pere ja lähedaste hulgas, et leida lapsele füüsilisest isikust eestkostja. Lapsendamine ja hoolduspere peaks olema alles järgmiseks võimaluseks juhul, kui lapse lähedaste seas ei ole kedagi, kes oleks valmis ja võimeline lapse eest hoolt kandma. Alles siis, kui kõik eelnev ei ole osutunud võimalikuks, peab kohalik omavalitsus kaaluma lapse elukohana pere- või asenduskodu. See, mis on konkreetse lapse huvides kõige õigem, tuleb kohalikul omavalitsusel iga kord eraldi välja selgitada.“