Mullu 20. novembri pärastlõunal jahmatab Andres Anvelt pressikonverentsil Eesti rahvast. Ta teatab, et astub tagasi siseministri kohalt ega kandideeri riigikogu valimistel. Anvelt olnuks sotside esinumber Ida-Virumaal.

„Viimasel paaril päeval on helisenud see kõige olulisem äratuskell ehk tervis,“ põhjendab minister. „Ma ei saa endale lubada ega teha seda ka enda lähedastele, et eiran seda hoiatust ja töötan, kuni juhtub midagi väga tõsist.“

Isegi siseringile tuleb Anvelti otsus üllatusena. Sellesama 20. novembri lõuna ajal ehk mõned tunnid varem einestab sotside esimees Jevgeni Ossinovski koos Päevalehe poliitikakommentaatori Raimo Poomiga. Parteiboss ei tea Anvelti loobumisest veel midagi.

Peaminister Jüri Ratas saab ministri minekust teada SMSi kaudu poolteist tundi enne pressikonverentsi.

Kahtluseussi paneb liikuma asjaolu, et Anvelt astub tagasi keset Ratase valitsuse esimest tõsist kriisi.