Kohus kuulis, et vennad Wayci Remmo (24), Ahmed Remmo (20) ja nende nõbu Wissam Remmo (22) sooritasid öise varguse oma koolivenna abiga, kes oli muuseumis vaid paar nädalat turvamehena töötanud. Neljandale kahlusalusele viidati Saksa kohtus kui Dennis W. Süüdimõistva otsuse korral seisavad mehed silmitsi kuni 10 aasta pikkuse vanglakaristusega. Lisaks peavad nad maksma tagasi mündi vääringus rahasumma.

Hinnalise mündi läbimõõt on 53 ja paksus 3 sentimeetrit. Mündi pealmisel küljel on kuninganna Elizabeth II kujutis ja see on toodetud 2007. aastal Canadian Royal Mint´i poolt. Süüdistajad oletavad, et münti ei leita enam kunagi, sest tõenäoliselt lammutati see näppamise järel tükkideks ja sulatati üles.