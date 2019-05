Sotsiaaldemokraadist aktivist Siim Tuisk küsis Ekspressi konverentsi „Julgus teha teisiti“ peaesinejalt Nassim Nicholas Talebilt: „Ma tean, et teile ei meeldi vasakpoolsed, aga kas vasakpoolsetes on siiski midagi, mida te hindate?“ Taleb vaidles vastu: „Ma ei ole vasakpoolsete vastu. Olen riigikummardajate vastu.“

Tõsi on see, et Taleb kõlab nagu räige euroskeptik. Eks see on üks põhjus, miks Talebit tajutakse poliitiliselt parempoolsena või ­lausa parempopulistina. „101% idioodid,“ iseloomustas Taleb ka Tallinnas Brüsseli ametnikke. „Pooled on lollid,“ oli ta Washingtoni suhtes ainult veidi leebem. Talebi idiootide nimekirja kuuluvad veel ka ökonomistid, ülikoolide suuvoodrid, ajakirjanikud. Talebi kangelased on taksojuhid, restoraniomanikud, joogaõpetajad ja bussijuhid.