Tänavu 23. aprillil sai politsei liiklusstatistika pahupool järgmise sissekande.

„Kella 11.49 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Kloostrimetsa tee ja Lükati tee ristmikul, kus esialgsetel andmetel sõiduauto Audi Q5, mida juhtis 33aastane mees, sõitis tagant otsa tema ees samas suunas liikunud sõidukile Hyundai Santa Fe, mida juhtis 47aastane naine. Hyundai juht toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.“

Esmapilgul tavaline kõks ja plekimõlkimine, võib-olla mõned kriimud-muhud. Aga ei – ühe osalise elu keerati avariiga põhjalikult pahupidi ning Ekspressile väidetakse, et mängus oli eestlaste roolitagune armastatud „kõrvaltegevus“ ehk mobiiltelefoni näppimine.

„Politsei ütleb, et peaksin pidama oma teist sünnipäeva. Asi oleks võinud veel palju hullemini lõppeda,“ ütleb õnnetuse ohver, Hyundaid juhtinud Jaana L.