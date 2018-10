„Oleme ka varem keerulisi olukordi lahendanud, kuid see on ikka omaette tase,“ ütleb Kristiina Raidla-Puhm, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo juht.

„Omaette tase“ sai alguse tänavu 23. juulil, kui Politsei- ja Piirivalveamet sai Süüria ­kvoodipagulaselt avalduse. Mees teatas, et ei soovi enam Eestis rahvusvahelist ­kaitset ja tahab naasta kodumaale. Avalduse edastas mehe ­kriminaalhooldaja, sest pagulane sattus Eestis vangi ning oli pärast vabanemist käitumiskontrolli all. Mees kirjutas, et ta ei suuda Eestis kohaneda ning seetõttu võib ta olla ohtlik endale ja teistele. Ta palub luba lahkuda ja minna tagasi kodumaale Süüriasse.