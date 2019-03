Olümpiakomitee eelarves oli kirjas toetus dopingule

Balti mere mängudel Tallinnas 1993 ei meeldi ujujatele dopingukontrolli tegemise viis. „Saabus ebameeldiv protest ujumisliidult, mis praktiliselt on laimukiri,“ ütleb antidopingu komisjoni juht Peeter Mardna asja arutamisel EOK täitevkomitees. „Tegemist antidopingu komisjoni „paika panemisega“ ja jõhkra surveavaldusega.“ EOK loeb ujumisliidu peasekretäri Tõnu Meijeli protesti alusetuks.

***

Peeter Mardna ütleb 1997. aastal EOK täiskogul: „Kui te arvate, et keelatud ainete tarvitamisega ei tegeleta, siis ma võin ütelda, et tegeletakse küll. Ja kui me pahatahtlikult suhtuksime, siis mõningad erialaliidud me võiks juba üldse platsilt ära kõrvaldada. Kui meil oleks raha ja me vastavalt ettevalmistusperioodi järgi saaksime sportlasi kontrollida.“