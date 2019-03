Kaks aastat tagasi Eesti Vabariigi aastapäeva paiku rullus USAs Virginia osariigis lahti draama, mis viis ühe noore Eesti mehe päevapealt antikangelasena USA üleriigilistesse uudistesse. Ja sealt ka Eesti avalikkuse ette.

USA föderaalne juurdlusbüroo FBI ja Prince Williami maakonna politsei teatasid, et kadunud on 15aastane Makayla Mattei. Mustanahaline tüdruk lahkus ühel hommikul oma kodunt Dumfriesi linnas, et minna kooli. Seljas tumedad retuusid ja roosa dressipluus. Kuid kooli ta ei jõudnud. Vanemad teatasid lapse kadumisest ning võimud tegid kindlaks, et ta võib olla koos toona 21aastase potentsiaalselt ohtliku Eesti mehe Meiti Metslaga.

Metsla tutvus tüdrukuga interneti vahendusel 2016. aasta jaanuaris. Nad suhtlesid üle ookeani aktiivselt mitu kuud ning arendasid välja omamoodi kaugsuhte.