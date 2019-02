Pankurit ähvardati: maksa võlg või sina ja su pere tapetakse

See lugu algas lörriläinud ärist, kus Venemaa ettevõtjad kaotasid 23 miljonit dollarit. Raha kanti oktoobris 2013 kellegi Deniss Markatanovi näidatud pangakontodele. Pärast seda kadusid nii mees kui ka raha.

Tünga saanud ettevõtjad uskusid, et raha kadumisega on seotud Mikhail Nadel. Nadel on endine pankur Kõrgõzstanist, kelle sealsed võimud mõistsid riigivara omastamise eest tagaselja vangi.