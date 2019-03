Tallinnas Faehlmanni tänaval, peaaegu telemaja vastas paikneb suur valge kivimaja, kus peaks töötama Better Betting.

See sihtasutus lubas luua ülivinge kasutajalt kasutajale kihlveosüsteemi (peer-to-peer betting system), kus mängijad jäävad anonüümseks ja puudub kontrolli omav keskasutus.

Sihtasutus lubas välja anda oma krüptoraha, iselaadse kihlveo-coini.

Aga Faehlmanni tänava majal puudub firmasilt. Better Bettingu nimi esineb tibatillukesena vaid ühel postkastil paljude teiste firmanimede seas. Vastavas korteris töötab veebiarendajate armee asemel vähetuntud raamatupidamisettevõte. Viksi välimusega noorhärra ütleb ajakirjanikku nähes, et Better Betting on küll tema töökoha klient ja selles korteris asub sihtkoha juriidiline aadress, kuid kus Better Betting tegelikult tegutseb, ta ei tea.

Enamik eestlasi pole sellest sihtasutusest midagi kuulnud. Isegi Äripäev on kirjutanud temast vaid ühe korra. Poolteist aastat tagasi usaldasid rikkad inimesed üle maailma Better Bettingule kokku 5,3 miljonit dollarit.

Nüüd väidavad neli neist avalikult, et sihtasutus ei täitnud oma lubadusi ja tema juht, britt Adriaan Brink raiskas suuri summasid. Muu hulgas kulutas ta raha oma sugulaste, sõprade ja tuttavate hüvanguks.