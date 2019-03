1. Miks ma umbusaldasin Mati Alaveri?

Mina ei ole Mati Alaveri fännanud. Sõudeliidu presidendina (1991–2001 – EE) ei lubanud ma teda võtta paralleelselt suusatajatega ka sõudeliidu treeneriks. Taheti kasutada tema teadmisi ja oskusi, aga ma absoluutselt keeldusin.

Mulle ei meeldinud, kuidas Alaveri juhendatud Jaak Mae ei saanud võistlustel korduvalt starti.

Mael on kaasasündinud kõrge hemoglobiin, selle taseme määramine võtab aega umbes üks minut. Kui see on sul piiri peal, siis joo pool liitrit teed. Hemoglobiin kukub 17,2 pealt 16,5 peale. Ja Mae oleks saanud starti.