Artikkel ilmus 31. jaanuaril uuriva ajakirandusega tegelevas online-väljaandes The Bell (thebell.io) ja on tõlgitud väljaande loal.

Jevgeni Prigožini nimest on saanud sünonüüm Venemaa mitteametlikule kohalviibimisele kriisipiirkondades, kus on mängus riiklikud huvid – Süüriast Lääne-Aafrika ja Venezuelani. The Belli andmetel võis Venemaa sõjalise juhtkonna ladvik omal ajal anda Putini koka hüüdnime all tuntud Jevgeni Prigožinile riskantse korralduse osaleda eraarmee loomisel. Prigožin eitab tuliselt enda osalust nn erasõjakompanii ehk eraarmee (PMC – private military company) Wagner loomisel ja kinnitab, et seda osa tema ärihuvidest on suuresti ületähtsustatud.

Sõjavägi tuli mõttele luua eraarmee

„Kõik algas siis, kui meie kindralid kohtusid Eeben Barlow’ga,“ ütles üks Venemaa kaitseministeeriumis häid sidemeid omav allikas. 2010. aasta Peterburi majandusfoorumi ametlikus programmis oli Barlow’ nimi esinejana kirjas lühisessioonil, kus arutati, kuidas sõjavägi saab erasektoriga koostööd teha ja kas on võimalik sõjaväge „erastada“. Kuid tema visiidi peapõhjus oli kinniste uste taga toimunud kohtumine kindralstaabi väikese delegatsiooniga.