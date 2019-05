Oma ülemuse, Tartu ülikooli raamatukogu direktori ­Martin Halliku vastu prokuratuurile avalduse esitanud naine arvestab, et Hallik võib kohtus lõpuks ka õigeks jääda. Sellise paragrahviga (143, suguühtele sundimine) õigusemõistmise praktika Eestis on napp. On vaid kaks riigikohtu lahendit, kuid needki puudutavad alaealisi.

„Valdavalt on toimuv privaatne, mistõttu on sõna sõna vastu olukord,“ põhjendab kannatanut esindava Maria Rohtmets-Mägi advokaadibüroo nõunik Liisa Oviir, miks on sellised menetlused just ohvrile keerulised.

Lahkumisavalduse tagamaa

2018. aasta ugusti keskpaiku läks üks Tartu ülikooli raamatukogu osakonnajuhataja ülikooli prorektori Kristjan ­Vassili juurde ja soovis anda lahkumisavaldust. Ta on 40. aastates, varateismelise lapse ema – uut töökohta leida pole kerge.

Vassil uuris põhjust, miks naine tahab lahkuda. Ja see oli kõige ootamatum lugu, mis nüüd lahti rullus.