Arvate, et Danske Banki juhtinud Aivar Rehet ootab türmiminek ja ülejäänud tipp-pankurid lähevad riburada tema kannul? Tegelikult ei juhtu selles asjas kohe mitte midagi.

Rahapesu paragrahvi alusel on praegu kohtu all hoopis Keskerakonda juhtinud Edgar Savisaar. Järjekorras ootavad Tallinna Sadama endised juhid.

Rahapesu on tõsine ­kuritegu. Grupiviisilise, korduva või ­suure summa pesemise eest võib kuni kümneks aastaks trellide taha sattuda. Aga see on maksimummäär. Näiteks Kärdla sadamat juhtinud ­Hillar Kukk sai mullu rahapesu eest neli aastat ja Ida-Virumaa arvevabriku juht Andrei Leppik tunamullu kolm aastat.

Mullu registreeriti Eestis 41 rahapesujuhtumit. Rahapesu esines seega kaks korda rohkem kui süütamisi (22), aga peaaegu kümme korda vähem kui dokumendi võltsimist (393) ja 20 korda vähem kui kelmusi (832).

Rahapesu aegub viie, tõsisematel juhtudel kümne aastaga.

Eesti on ainus(!) riik euroalal, kes rahapesuvastaste reeglite süstemaatilise rikkumise tõttu on sulgenud mõne panga. Selleks oli tänavu märtsis kinni pandud Versobank. Finantsinspektsiooni väitel moodustasid tolle väikepanga 5600 kliendist lõviosa mitteresidendid.

Versobank väidab, et leidis enamiku neist Berliini firma Savedo kaudu.