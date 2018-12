Rahulikke tapapühi!

Kui tahate vedada endale kodu­hoovi tagasihoidliku 19meetrise kuuse (mis on sama kõrge kui kuuekorruseline maja), läheb raieõigus maksma ainult 383 eurot ja see summa sisaldab isegi käibemaksu. Nii näitab RMK hinnakiri. Kui võtate riigimetsast vähem kui meetrise kuuse, on taks 3 eurot – summa, mille eest ei saa mõnes peenemas Tallinna kohvikus vuntsegi lattevahuseks teha. RMK lehel õnneks õpetatakse, et „võta puu vaid sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektri­liinide ja vana metsa alt“. Tahaks uskuda, et paljud nii ka teevad, sest siis võib kuuskede jõuluaegsest harvendamisest alles jäänud puudele kasugi tõusta. Kuid 10 000 inimest on suur hulk ning kui peaks valima äbariku puntrasse kasvanud rootsu ning keset lagendikku oksi sirutava kahara puukese vahel, eelistavad paljud kindlasti kaunimat kuusepuud. See on sügavalt inimlik – soov saada oma raha eest parim diil. See on sügavalt inimlik – tung hävitada midagi ilusat, et see oleks alatiseks sinu.