Paljud usuvad, et Aung San Suu Kyi juhitav Myanmari valitsus ei tahagi rohingjasid tagasi võtta. “Varem seisis ta poliitikuna demokraatia ja inimõiguste, sealhulgas ajakirjandusvabaduse eest,” sõnas USA diplomaat Bill Richardson, kes tunneb Aung San Suu Kyid 25 aastat. “Ilmselgelt on ta pärast võimule saamist nende küsimuste eest võitlemisel läbi kukkunud. Tema valitsus on ajakirjanike ja valitsuse kriitikute vangistamisse suhtunud sama entusiastlikult kui nende eelkäijast sõjaväeline valitsus.”

Ebasoosingusse on satutud ennegi, kuid mitte nii, nagu see on juhtunud Aung San Suu Kyiga.

“Tema koduaresti ajal lõpetas NLD põhimõtteliselt tegevuse,” rääkis Burma Campaign UK juht Mark Farmaner, kes aitas NLD tegelasi Mynamaris välja õpetada. “Kõik kartsid teda liialt, et midagi teha või initsiatiiv haarata. Ta ei delegeerinud kellelegi ühtegi teemat, puudus selgus organisatsiooni poliitikate osas. Juba toona muretsesime, et ideoloogia puudub ja fookus on vaid ühel isikul.”

“Ma ei usu, et ta on ksenofoob, kuid ehk on ta Birmas laialt levinud islamivaenuliku avaliku hoiaku tõttu lihtsalt vooluga kaasa läinud,” ütles Peter Popham, kes Aun San Suu Kyist kirjutanud kaks elulooraamatut. “See, et NLD 2015. aasta valimistel kõik võimekad moslemitest kandidaadid tagasi lükkas, oli juba siis väga murettekitav märk tema nõrkusest.”

“Me teadsime, et 2015. aasta valimised ei tähenda üleminekut demokraatiale. Andsime aru, et sõjaväe kavatsused pole siirad, kuid uskusime, et vähemalt Aung San Suu Kyi suudab parlamentaarse enamuse abil asjad osaliselt liikuma panna: poliitvangide vabastamise, repressiivsete seaduste kehtetuks tunnistamise, majanduse parandamise, keskkonnateemad,” rääkis Farmaner. “Ta pole nendest asjadest ühtegi teinud. Isegi meie piiratud ootusi ei täidetud.”

2012. aasta visiidil Suurbritanniase püüti Aung San Suu Kyile demonstreerida laia nõunike meeskonna vajalikkust. Välisminister William Hague´i külastades juhatati ta teadlikult läbi töötajaid täis kontori, näitamaks, et Hague ei tööta sugugi üksi. Sarnane demonstratsioon leidis aset kohtumisel leiboristide liidri Ed Milibandiga, kui võeti vastu otsus tutvustada talle kogu varivalitsust ja selle nõunikke. Miliband tegi koguni ettepaneku, et NLDst saaks leiboristide sõsarpartei, kuid ametlikku käiku sellele siiski ei antud. NLD võit 2015. aasta valimistel tagas parteile parlamendis enamuse ning Aung San Suu Kyi määrati riigikantsleriks, mis on vaste peaministri kohale.

“Siis uskusime kõik, et ta on liider, kes suudab läbi viia suurepäraseid muutusi Myanmari demokratiseerimisel,” selgitas Myanamari politoloog Yan Myo Thein. “Kuid ta hakkas oma endisi kaaslasi ja kolleege vältima ja kõrvale tõrjuma, nende hulgas ka rahvusvähemuste liidreid. Ta on hea rääkija, aga mitte hea kuulaja.” Aun San Suu Kyi võimetusest delegeerida sai Myanmari Briti saatkonnas suur murekoht, sest seal nähti teda riigi parima lootusena demokraatiale, eriti pärast seda, kui ta oli 2012. aastal parlamenti valitud.

Kuid kõige põhjalikumalt on Aung San Suu Kyi nime kahjustanud tema keeldumine võtta sõna rohingja moslemite suhtes toime pandud vägivalla suhtes Arakanis ja kahe Reutersi ajakirjaniku Wa Lone ja Kyaw Soe Oo vangistamine, kes paljude arvates sõjaväe julmuste paljastamise eest süüdi lavastati.

Rohingja moslemid on olnud alati üks Myanmari tagakiusatumaid vähemusi, kuid nad on pikka aega lootnud Aung San Suu Kyile kui juhile, kes kohtleb neid vähemalt õiguspäraste kodanikena. Nad olid alati nende seas, kes 1990ndatel tema nimel meelt avaldasid, seistes NLDga õlg õla kõrval. Aeg näitas, et see oli asjata lootus. Kuigi Aung San Suu Kyi polnud vastutav sõjaväe korraldatud rünnaku eest Arakani osariigis 2017. aasta augustis, pole ta seda ka hukka mõistnud. Aung San Suu Kyi on toetanud väiteid, et sõjaväe tegevus oli sobiv vastus rohingja mässuliste ülestõusule, kirjeldades genotsiidis süüdistatavaid kindraleid kui “üpris armsaid” tegelasi. Samuti on ta väidetavalt väljendanud diplomaatidele ärritust sellepärast, et kõik ainult Arakanist räägivad. ÜRO eriraportöör Myanmaris Yanghee Lee sõnul oli Aung San Suu Kyi häiritud, kui ta kohtumisel rohingja teema tõstatas.

Bill Richardson kuulus Aung San Suu Kyi kokku kutsutud nõustamiskomisjoni, kes pidi rohingjade kriisi lahendada aitama, kuid naise põikpäisus selle teema käsitlemise osas oli nii ränk, et jaanuaris pani Richardson kiirelt ja avalikult ameti maha.

“Mulle tundub, et ta on jäänud uskuma sõjaväe tõlgendust sellest, mis Arakanis toimus,” ütles Richardson. “Arakani küsimuses ei ole Aung San Suu Kyiga ruumi dialoogiks. Ta näeb ebalojaalsetena kõiki, kes pakuvad tema narratiiviga mitte sobivat konstruktiivset kriitikat.” Richardson ei kahetse, et mõistis hukka naise, keda varem oli toetanud. “Tema kõrgelennuline retoorika eirab reaalsust,” ütles ta. “Tal on autokraatne juhtimisstiil ning ta loodab liialt kitsale ringile vanadele nõunikele.”

Ühena vähestest omab Aung San Suu Kyi juurde regulaarset ligipääsu Lõuna-Aafrika poliitik Roelf Meyer, kes on varem aidanud läbirääkimistelaua taga apartheidi lõpetada. Nüüd töötab ta Arakanis selle nimel, et rohingjasid lepitada. “Saan temaga alati kohtuda ja tagasisidet anda. Kui ta ei tahaks seda probleemi lahendada, poleks ta lasknud mul ametis jätkata.”