Riigiprokurör Lavly Perlingule ei meeldinud see,“ ütleb õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid.

Põhjuseks on asjaolu, et tänavu talvel sai Orukask riigiprokuratuurilt kahtlustuse kuulumises kuritegelikku ühendusse. Rahvakeeli tähendab see maffiat. Ühenduse juhtideks peetavad miljonärid Hubert Hirv ja Pavel Gammer istuvad trellide taga seniajani.

Varem pole maffia liikmeteks peetavaid inimesi riigikogusse esinema kutsutud.

Kuid Toompeal ei tulnud seekord jutuks tolle jõugu tegevus.

