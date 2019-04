Natsiohtu Eestis ei ole. EKRE ja selle liidrid ei ole natsid, partei ideoloogia ei ole natsiideoloogia, aga vastuvaidlematu on seegi, et EKRE on oma äärealadel natse ja natsimeelseid ligi tõmmanud. Kõige prominentsem näide on äsja Riigikogusse valitud Ruuben ­Kaalep (25).

Kaalepi CV räägib iseenda eest – sõna „nats“ ei ole siin artiklis kasutatud kergekäeliselt. Kaalepi natslik ja antisemiitlik jäljerada on lai nagu Lasnamäe kanal.

Vaatame järjest.

Ruuben Kaalep on inimene, kes gümnaasiumis käies lavastas näidendit, mis seadis kahtluse alla Holokausti.