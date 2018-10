Ligipääs internetile avas Robini jaoks palju uksi. Juba maast madalast tekkis tal huvi aktsiate vastu. „Mul oli kunagi 100 krooni. Ja siis ma vaatasin Hansapanga aktsiaid ja lootsin, et see aktsia hind alla 100 krooni läheb. Ma ei käinud siis isegi vist veel koolis!” Kuigi huvi ärimaailma vastu oli olemas, olid poisikluti mõtted siiski veel mujal. „Mulle on alati ettevõtlus meeldinud, aga poisina tahtsin ma tegelikult ikka jalgpalluriks saada.”

Aga alustame kohe päris otsast. Ajast, mil Tiigrihüppe programmi käigus jõudis Robini koju arvuti. „Mul vanaisa sai selle. Et põllumajandusega tegelevad inimesed puutuvad kokku ka IT-ga, see on nii ainult väga väikestes riikides. Selles suhtes vedas, et me oleme Eestis.”

Igipõlisest põllumeeste perekonnast Tartumaalt pärit Robin on viimase kahe aastaga koolipoisist ärimeheks saanud. Praegu juhib rahvusvahelist ettevõtet ning annab tööd enam kui 40 inimesele üle Euroopa. „Sellist asja, et asi nii kiiresti käima läheb, poleks osanud ennustada. Eesmärk oli kaks korda väiksem. Kindlasti lootsime ja püüdlesime sinna poole, aga et nii kiiresti käima läheb, seda poleks uskunud,” ütleb Robin, meenutades firma algusaegu.

Ei juhtu just tihti, et firma kõige noorem töötaja on selle asutaja ja tegevjuht. Vaatamata sellele, et Robin on kasvatanud habeme, mis tema visuaalset vanust tõstab, õhkub temast praegugi nooruslikku elujõudu. Seda, et tegemist pole aastakümneid ärimaailmas tiirelnud mehega reedavad ka tema ülemisi kihvasid ehtivad hambaklambrid.

eAgronom on veebipõhine programm, mis tegeleb toetuste reeglite järgimise, põlluraamatu pidamise, laohalduse ja logistikaga. Põllumees saab sealt leitava, reaalajas täituva põlluraamatu ja laoseisu järgi vaadata, mis tööd on tal tehtud ja mis veel teha. Lisaks pakub eAgronom veel külvikorra kaarte ja teeb igasuguseid keerulisi arvutusi, mis aitavad näiteks õigete seemnete ja täpse koguse väetise valimisel. Põllumees maksab eAgronomile igal aasta ühe euro iga hallatava hektari eest.

„Kõik algas nii, et mu isa ettevõttes oli mingi kümme Exceli tabelit ja mina olin see kutt, kes pidi neid haldama. Andmeid ühest tabelist teise tõstma. Isal tuli uus mõte, et muudaks midagi ja siis mina muudkui muutsin. Õnneks olin ma ülikoolis juba Javat õppinud ja sain isa ettevõte jaoks ise programmi vaikselt kirjutama hakata. Teised põllumehed nägid ja isalt hakati uurima, et kust sai.”

Põrsakeste projekt hakkas üha enam Robini aega hõivama ja ühel hetkel otsustas ta jalgpalluriks saamisest loobuda. „Ma vaatasin, et jalkat ja äri ei saa koos teha. Ma ei tahtnud jalgpalli kehvasti ka mängida ja keskendusin Kolmele Põrsakesele. Nad tegutsevad ikka. Eelmisel aastal käis igal nädalal nende teadusringis 1000 last ja 10 000 last nägid nende etendusi. Aga mina sellega igapäevaselt ei tegele. Teised teevad edasi.”

Keskkoolis asutas Robin koos kahe klassikaaslasega oma esimese ettevõtte – teadusteatri Kolm Põrsakest, mis pärjati 2014. aastal Euroopa parima õpilasfirma tiitliga. „See oli lihtsalt kooliprojekt, kuid sellega tekkis mõistmine, et ettevõtlusega saab maailma muuta. Me tegelesime sellega, et tekitada lastes huvi keemia ja füüsika vastu. Lõpuks saavutasime selle, et lapsed oma elu kõige lemmikumal päeval, sünnipäeval, kutsusid külla teadusetegijad.”

Ühel päeval kingiti Robinile Warren Buffetti autobiograafia. Legendaarne investor jagab Robiniga juhtumisi sünnipäeva. „Kui ma ta elulugu lugesin, siis otsustasin, et hakkan ise ka korralikult investeerima. Olin siis mingi 12–13aastane.” Esimese kohana paigutas Robin raha Eesti Telekomi aktsiatesse. „Mingi aeg ma ei saanud neid müüa, sest seadust muudeti nii, et alaealised ei tohtinud enam aktsiatega tegeleda.” Tema õnneks lahkus ettevõte börsilt ning talle maksti välja ka väike kasum.

Esimesese programmi, eAgronomi alge tegi Robin ise. „See koodirida teeb tipp-programmeerijatele praegu kõvasti nalja.” Robini õnneks olid tal aga sõbrad, kelle jaoks keeruliste koodiridade kirjutamine oli elukutse. Ta kaasas plaani Stenver Jerkku, kes töötas toona ühes USA IT-firmas arendustiimi juhina ja Kristjan-Julius Jaaki, kes oli hariduselt nii IT-mees kui ka psühholoog. Kolmekesi asuti eAgronomi toodet välja töötama.

KUSKIL ON PIIR: iga riigi jaoks tuleb toodet muuta. Selleks, et kohaneda Slovakkia vajadustega, oleks eAgronom pidnaud kirjutama koodi, mis tegeleks altkäemaksu vahendamisega. Seda aga teha ei tahetud. Jaanus Lensment

Julius ja Stenver hakkasid täiel kiirusel programmeerima ja Robin käis põllumeeste juures ukselt uksele külas. Mingil hetkel lisandus ka Kaarel, kes oli esimene palgaline töötaja. „Me ei võtnud seda kunagi hobina. Me pühendusime täiega algusest. Aga tarkvaraettevõtte ehitamiseks on sul vaja investeeringuid ja raha. Investorid ütlesid, et idee ei maksa midagi, et teil on vaja näidata toodet ja kliente.”

Kolm noormeest suhtusid praktiliselt võimatuna näivasse ülesandesse, luua kahekümne päevaga programm ja leida sellele ostjad, kui kõigest väikesesse takistusse. „Me pole iialgi mõelnud allaandmisele. Aga eks raske on ikka olnud. Alguses ei saanud rahapatakaga vastu pead panna ja meil oli 20 päeva, et saada välja toode ja esimesed kliendid. Oma säästud, mis meil olid, panime kõik mängu. Võib-olla ühe kuu oleks veel saanud süüa osta. Isa õnneks aitas ka. Esimese 15 päeva jooksul võtsime juba esimesed inimesed tööle.”

Poistel läks õnneks ja nende hullumeelne plaan õnnestus. Kahekümne päevaga saadigi toode valmis ja kohe tulid ka esimesed kliendid. Kuid mis kõige tähtsam, suudeti veenda investoreid endasse panustama. „Esimesel osanike koosolekul, kuhu tulid kõik investorid, kingiti meile maal, kus oli kirjas, et julge pealehakkamine on pool võitu. See on olnud kindlasti meil algusest peale ja hästi oluline.”

eAgronoom lihtsustab põllumehe elu. See peab põlluraamatut, haldab ladu, korraldab logistikat, teeb keerulisi arvutusi ning järgib isegi PRIA toetuste reegleid.

Rakenduse klientide hulk hakkas kohe algusest pöörasel kiirusel kasvama. Kuue kuuga kasutas nende rakendust juba 60 protsenti Eesti teraviljatootjatest. Praegu seda aega meenutades ütleb Robin, et sellist edu neist keegi ennustada ei osanud. Nii kaugele plaaniti jõuda alles oluliselt kaugema aja pärast. Tema häälest on tunda küll uhkust, kuid peamise põhjusena, miks nii hästi on läinud, toob ta korduvalt esile oma kaastöötajaid.

Eesti turu kontrollimine eAgronomi ei rahuldanud