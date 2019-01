„Ma tean, et selline grupp on olemas, aga EKRE pole selle looja,“ ütleb ­Tarmo Hints, kes juhib EKRE kristlaste ühendust. 44aastane Paides elav Hints on elukutselt õhtujuht ja pulmaisa. Noorena liitus Hints nelipühilastega, nüüd on temast saanud elusõnalane. Ka EKRE kristlaste ühenduses olevat omajagu nelipühilasi, elusõnalasi ja baptiste. Lõuna- ja Lääne-Eesti ning Tartu „ekreiidid“ olevat jälle rohkem luterlased. Katoliiklasi ja õigeusklikke olevat EKREs vaid üksikuid.

Inimeste seas, kes EKRE pärast Facebooki salarühmas palvetavad, on ülekaalus samad usuvoolud mis EKRE kristlaste ühenduseski: leidub nelipühilasi, elusõnalasi ja baptiste, sekka mõni luterlane. Suurem osa palvegrupi liikmeid EKREsse ei kuulu, mõned aga küll.