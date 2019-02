Seefeldi dopinguskandaali vilepuhuja: muretsesin pidevalt, et mind teolt tabatakse

Ennast muidu ausaks inimeseks pidav Dürr kirjeldab, kuidas Austria suusaliidule alluvas Stamsi suusagümnaasiumis õpilaste võimete tõstmisel pidevalt ka farmaatsiast abi otsiti - ei midagi ebaseaduslikku, kuid toidulisandite ja tablettide nimekiri oli pikk. "Kõik nokitsesid omal käel. Käidi teiste laste tubades ja päriti: ahaa, uus tablett, mis see on? Huvitav, kas mul on seda ka tarvis?"

Mingil hetkel sai Dürrist ravimisõltlane, kes tarbis ja katsetas kõigega. Lubatud raua- ja vitamiinisüstidest liikus Dürr edasi keelatud ainete juurde. Austria suusaliit väidab, et ei teadnud Dürri keelatud tegevusest midagi. Dürr ise kirjeldab aga näiteks ühe tugimeeskonna liikme üllatust, kui too kuulis, et Dürr polegi veel kopsutestil astmat simuleerinud. See andnuks talle õiguse erandkorras hingamist soodustavaid astmaravimeid tarvitada. "Paljud kandsid endaga kaasas inhalaatorit. Enne võistlust oli tavaline praktika, et kõik võtsid enda joogikotist inhalaatorid välja ja hingasid nendest sügavalt kaks-kolm korda."