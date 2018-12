Silver Anniko "Rusikates" keelatud laused: tsensuurile ei meeldinud "vänged punased asjamehed"

Rahvusarhiivis asub Silver Anniko 1979. aastal ilmunud kultusromaani "Rusikad" käsikiri koos ideoloogilistel põhjustel tehtud kärbetega.

Ebasobivad sõnad ja laused on käsikirjas valge paberiga kinni kleebitud. Kui käsikirja lehekülgi aga vastu valgust vaadata, siis paistab kinnikaetud tekst täiesti selgelt läbi. Näiteks on solvang "Mine persse" asendatud leebema ütlusega "Keri põrgusse".

Rida väljajätmisi on seotud Eesti ajalooga. 1940. aasta sündmuste kirjeldusest on jäetud välja lause "vabastasid vanglatest kommunistid, käisid Kadriorus presidendipalees ja sundisid Konstantin Pätsi ametist lahkuma".