Ungari avalik ruum on täis kleebitud palakateid, kus on näha Euroopa Komisjoni esimees Jean-Claude Juncker ning temast veidi tagapool (et oleks mugav kõrva sosistada) rahvusvaheline investor ja multimiljardär George Soros.

„Teil on õigus teada, mis on Brüsselil plaanis!“ hoiatab plakat lugejat.

Väikses kirjas on mõned selle kurja plaani punktid kirja pandud: kohustuslik põgenikekvoot ELi liikmesriikidele, nende piirikaitse nõrgendamine, migrantidele viisa sisseseadmine, migratsiooni vastu olevate liikmesriikide toetuste vähendamine...

Mis puutub siia miljardär Soros? Sest see olevat tema plaan. Mis puutub siia Juncker? Sest Juncker on Sorosi palgasulane, kannupoiss, marionett.

Ja miks on sellised plakatid Ungari linnades vaatamiseks välja pandud? Sest lähenevad Euroopa Parlamendi valimised ning peaminister Viktor Orbán on harjunud, et valimistel tagab edu Sorosile pasunasse andmine.