Kõik on seda meelt, et neil valimistel suurt konflikti pole ja kampaania on olnud hillitsetum kui varem. Kuna vahed liidrite vahel on taandunud väga väikeseks, otsustab valimisvõidu, kelle valijad välja tulevad.

KESKERAKOND

Valimiskampaania viimased nädalad on Keskerakonnas närvilisemad, kui varem arvati. Kerget paanikat on külvanud viimased toetusuuringud, mis näitavad Keskerakonnale pigem langevat ning Reformierakonnale tõusvat toetust. Turu-Uuringute AS viimases uuringus on Keskerakonnal veel siiski napp edumaa ja neid võib favoriitideks pidada.

Kui Ühiskonnauuringute Instituut avaldas uuringufirma Norstat andmed, kus Reformierakond oli pikalt juhtinud Keskerakonnast möödunud, olevat see kogu päevaks Jüri Ratase tuju rikkunud. Ratase pinged paistsid välja paaris viimases debatis Kaja Kallasega. Näiteks Äripäeva raadios ja Vikerraadios.

Vabadel hetkedel käib Ratas uste taga inimestele teepakke ja šokolaadi jagamas ning neid valima kutsumas. Siiski olevat tal selleks ligi neli korda vähem aega kui eelmistel valimistel opositsioonis olles.