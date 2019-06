Swedbanki ähvardab hiigeltrahv

Swedbanki juhtkond ootab ärevusega, kui suure trahvi teeb pangale Rootsi finantsinspektsioon.

„Grande finale on planeeritud sügiseks,“ ütleb Robert Kitt, kes vabastati esmaspäeva õhtul panga Eesti haru juhataja kohalt.

Väärtpaberiturgudel tegutsejad võtsid võimaliku megatrahvi teadmiseks juba ammu: kohe talvel, kui meedia paljastas, et Swedbank ei järginud rahapesu tõkestamise nõudeid ning panka läbisid väga suured kahtlase raha vood.

Swedbanki aktsia tänavune hinnatipp oli 21. jaanuaril: siis maksis see 214 krooni ja 80 ööri. Selle loo kirjutamise ajaks oli aktsia kaotanud 28,9 protsenti oma väärtusest.

Aktsia hinna languse tõttu on panga omanikud kaotanud üle kaheksa miljardi euro.

See ei tähenda, et trahv peab tulema kaheksa miljardi euro suurune. Rootslased vaevalt oma panka nii karmilt karistavad, kuid uurimine on pooleli ka USAs, kus suurpangad saavad räigeid trahve alatasa.

Robert Kiti viimased päevad on olnud erakordselt vastakad.