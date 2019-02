Sulev Vedler

Swedbanki saatuslik viga: mitteresidentide äri käivitamiseks palgati selle ala tuus Danskest

Swedbank ostis eelmisel kümnendil üle Danske ässa, et too käivitaks neil mitteresidentide bisnise. Toona tehtud vead tõid eelmisel nädalal kaasa miljarditesse ulatuva kahju. Hämara rahaga on seotud ka kõik teised Eesti krediidiasutused.