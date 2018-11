Üks Tallinna raamatukoguhoidja hakkas 2015. aasta suvel ajaviiteks riigiportaali retseptikeskusest uurima, mis retsepte on talle välja kirjutatud. Üllatusega avastas ta, et keegi anestesioloog on talle unerohu retsepte väljastanud.

Anestesioloog Esta Mällo (52) oli naisele tema teadmata kahel korral, 2012. aasta veebruaris ja 2014. aasta aprillis välja kirjutanud uinutit Stilnox. Esimese retsepti kirjutamise ajal oli Mällo Lääne-Tallinna keskhaigla anestesioloogia- ja intensiivravikliiniku juhataja kohusetäitja.

„Doktor Mällot ma ei tunne, samuti pole ma niisugust ravimit tarvitanud, unehäirete käes ma ei kannata,“ kirjutas raamatukoguhoidja avalduses Terviseametile.

Terviseamet hakkas asja kohe uurima.

LTKH kvaliteedijuht Aide Aavik selgitas välja, et raamatukoguhoidja ei käinud tõesti Mällo vastuvõttudel, samuti puuduvad viited retseptidele. Päeval, kui üks retsept on välja kirjutatud, oli Mällo sootuks töövõimetuslehel.

Terviseamet päris aru ka Esta Mällolt. „Mäletamist mööda kirjutasin alla ja tembeldasin retsepti kolleegile, süvenemata, kellele see vajalik on,“ vassis Mällo.