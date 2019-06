Tänakul ei vea? Nalja teete!

Läinud nädalal Sardiinia ralli järel Eesti lehti ja veebimeediat lugedes jäi mulje, et Ott Tänak on maailma kõige õnnetum inimene. Auto läheb tal katki söögi alla ja söögi peale ning Tänak on seetõttu maailmameistrivõistluste punktitabelis langenud vähemalt kolmanda saja keskele. Kõigest sellest tuli avaldada artikleid iga viie minuti järel.

Ebaõnne teemat oskab lähemalt valgustada hoopis üks teine Eesti võidusõitja. Mikk Maaten (29) võistleb Läti tiimi Flash Racing värvides Põhjamaade kestvussõidu (võistluse pikkus 6 tundi) karikavõistlusel Lamborghini Huracáni roolis. Maaten on mullune sarjavõitja ja Lambo sealne kiireim auto, aga mida pole, on tulemused. Mikk on küll mõlemal senisel etapil võitnud kvalifikatsiooni, aga edasi on järjekindlalt viltu kiskunud.