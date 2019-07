Tapetud tüdruku ema: murdusin kaitsja surve all

Surnuks kägistatud 28aastase Mari-Anna ema Angelina V. on sügavalt rahulolematu, et kurjategija sai vaid kaheksa kuud reaalset vangistust. Ema andis kerge karistuseni viinud kokkuleppemenetluseks nõusoleku. Ta ütleb, et tegi seda kohtusaalis pisarates ja kaitsja surve all.