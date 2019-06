Tapva bakteri jäljed jõuavad Eesti kalakuninga Vetevooluni: "Aga mul ei ole süüd!"

Kalatootja Mati Vetevool (74) on teinud ära hiiglasetöö ja ehitanud üles võimsa perefirma. Halli eterniitkatusega kahekorruselisest hoonest, kus tootmine 1989. aastal algas, on võrsunud ettevõte, millel kliente Soomes, Belgias, Itaalias, Prantsusmaal, Rootsis, ­Jaapanis ja Lähis-Idas ning töölisi üle 150. Võib kõhklematult öelda, et aktsiaselts M.V.Wool on kalakuningaks kutsutud Mati Vetevoolu suursaavutus. Kaks aastat tagasi sai halli habemega mees ettevõtluse elutööpreemia ja pidas tänukõne, mille vaatamise järel nuttis pool Eestit. Nii õige on tundunud kõik, mida Vetevoolul Eesti väärtustamise ja töötajatele ausa palga maksmise kohta öelda on olnud.

Kuid nutetud on ka vähemalt viies Euroopa peres, kuhu tõi surma listerioos, haruldane eluohtlik nakkushaigus. Nagu selgub Euroopa Toiduohutuse Agentuuri (EFSA) 4. juunil avaldatud raportist, on Euroopa Liidus listerioosi haigestumist 22 puhul seostatud just M.V.Woolu külmsuitsuforelli ja -lõhega.

Mati Vetevool ütleb, et hukkunute puhul ei olnud võimalik tuvastada, millesse surdi, kuid neil avastati muu hulgas listerioos.