Argo mäletab, et peokeskuses ­ootas neid Uudo Seenema, kes oli toona edukamaid toitlustusteenuse pakkujaid. Seenemal oli kange tahtmine serveerida juubelilauale tikuvõileibu. See ei passinud Koppadele kuidagi – nemad olid harjunud pidusöömingul seapraadi sööma, bändi kuulama ja tantsima. Niipea kui Koppad uksest välja said, ütles isa pojale: „Kuule, tehke see pidu mulle ise ära. Mina ei taha tikuvõileibu!“

Paljud head asjad saavad alguse õnnelikust juhusest. Nii ka perefirma Carmen Catering. 21 aastat tagasi polnud ühe hakkaja kelneri isa nõus tähistama oma 50 aasta juubelit tikuvõileibadega. See hakkaja kelner on Argo Koppa. Sünnipäeva pidamiseks oli isa välja valinud Harku peokeskuse ja kui ta läks juubeliasju arutama, kutsus kaasa ka poja – ehk oskab Olümpia hotelli kelner head nõu anda.

President Lennart Meri, USA president George W. Bush, Prantsuse president Emmanuel Macron – need on vaid mõned riigipead, kellele Carmen Catering sööke ja jooke pakkunud. Ja ehk mõtles Saksamaa kantsler Angela Merkel Kultuurikatlas president Kersti Kaljulaidi kõnet kuulates just Carmen Cateringi ampsudele.

Argo on teenindanud ka president Lennart Meri. Argo sõnul oli Meri selline persoon, keda tunnetasid ka siis, kui olid tema poole seljaga. Noorena Argo isegi kartis teda pisut. Ühe riigivisiidi ajal oli Argo Meri korraldatud üritusel kelner, ja ruumis, kus president viibis, pidid olema märjad käterätikud riigipeadele, et end värskendada. Mida aga ei olnud, olid käterätid. „Keegi pidi need tooma ja Meri teadis, et pidi rätid saama,“ meenutab Argo ärevat olukorda. Lõpuks, kui käterätikud toodi, küsis Meri: „Noh, mis firmast te olete?“ Siis oli Argol küll kehv tunne.

Sageli on väga tähtsate ja suurte vastuvõttude toitlustajad üsna ärevil. Aga närviliseks ei tee mitte toit, vaid julgeolek, ajakava ja muu seesugune. Tohutu suur süsteem. Selliste õhtusöökide korraldamiseks tuleb tunda etiketti ja ürituse taustsüsteemi. Aga eesistumise ajal juhtus nii, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron lihtsalt jalutas sisse, pistis teenindajatele käe pihku ja tervitas.

GAAS JA PIDUR: Räägitakse, et Argo Koppa on Carmen Cateringi gaasipedaal. Kohati lausa hullumeelsed ideed on just need, mis muraavad uksi lahti, ent seda hoogu on tulnud tasandada ja pidurdada Argo partneril Margusel ning viimasel kümnendil peamiselt Argo abikaasal Relikal.

Kui keegi arvab, et kuulsused on erilise maitsemeelega, siis Koppade kogemus kinnitab vastupidist. „Igast väikesest asjast probleemi ei tehta. Nad tahavad süüa head sooja toitu,“ tõdeb Argo.

Soojad road toodi restorani Kännu Kukk kulinaariast. Argo oli seal töötanud ja Kännu Kuke kokad olid head tuttavad. „Sõitsid autoga hoovi, panid potid pagasnikusse ja korras,“ kirjeldab ta. Külmlaua tegid Olümpia kokad. Tasapisi firma kasvas, Carmen Cateringist on saanud üks Eesti tuntumaid ja mainekamaid toitlustusfirmasid, kus on end proovile pannud ka paljud peakokad.

Sõber Margus mäletab, et algul tehti toitlustust hobi korras, ise oldi teenindajad ja pesti nõusid. Margus jätkas tööd kelnerina Olümpias veel kuus aastat, kuni hobi põhitööks sai. „Tahtsime tõestada, et oleme head tegijad ja et hea teenindusega on võimalik turgu muuta,“ meenutab Margus. Aeg oli toona pöördeline.

Argo Koppa ja Relika Tiik-Koppa.Carmen Catering Vallo Kruuser

Katsumusena meenutab Argo USA presidendi George W. Bushi visiiti Tallinna 2006. aastal. Argo oli teenindusmeeskonna peakelner. Bush oli kõikidele kelneritele terekäe andnud ja kõik toimis nii, nagu läbi mängitud. Siis aga tekkis olukord, et ei tea, kuhu pead minema. Ühtäkki vaatas Argo, et Bush sammub laua juurde, aga ükski kelner ei lähe talle tooli pakkuma, nii nagu viisakas on. Argo astus siis väga kiiresti tooli juurde ja presidendi turvamehed vaatasid, et oi-oi-oi, miks see mees sealt tuli. Vale koha pealt. Tegelikult pidanuks lähemal olev kelner tulema. Argo pakkus Bushile tooli ja tundis, et turvamees seisab täpselt tema taga – juhuks kui Argol on „mingi plaan“.

Pidev valmisolek

Riigipeade toitlustus ongi pisut teistmoodi kui muudel üritustel söögi ja joogi pakkumine. Õhtusöökidel tehakse ju tööd. Inimesed suhtlevad, seega tuleb pakkuda toitu, mida on lihtne kiiresti süüa. Relika ütleb, et alati tehakse protokolliinimestele ka degustatsioon. Ükskord näiteks oli mõte pakkuda elegantset vutti koivaga. Ei läinud läbi – koib tuli eemaldada, mingeid konte olla ei tohi. Degustatsioonide kaudu õpitakse, saadakse kogemusi ja teatakse järgmine kord, mida vältida.

See ongi ehk restorani ja catering’i üks vahe. Restoranis ­ootad, et pakutakse roogi uhkete vidinatega. Aga catering’is peab olema kõik kergesti lõigatav ja söödav, et saaks ruttu ära süüa ja kohe juttu jätkata. Sageli tuleb kiiresti teenindada. Kord jäi riigivisiit tund aega hiljaks ja siis tuli pooleteise tunniga pakkuda viis käiku. Vahel teatab protokolliosakond sündmuse ajal, et nüüd tuleb ruttu taldrikud laualt ära viia. Vahet pole, kas on kõigil söödud või kellelgi veel söömine pooleli. Kõik maha!