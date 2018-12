„Tõestasime, et peamine kaebaja valetas ülikoolile külmavereliselt“

Kuidas sai teist Martin Halliku kaitsja?

Minu abikaasa soovitusel, nad on ülikoolikaaslased. (Kristi Sild on abielus Arco Vara juhi Tarmo Sillaga – EE.) Advokaadina tegelen ma töövaidlustega.

Kui mitut Hallikuga sarnases olukorras klienti te olete kaitsnud?

See juhtum on erandlik. Ülikool ei näidanud Hallikule enne vallandamist tema vastu esitatud süüdistusi. Keeldumist põhjendati isikuandmete kaitsega. Ülikool ei olnud nõus meiega isegi kohtuma. Alma mater on võimas organisatsioon, eelarvega 190 miljonit eurot aastas. Eraisikul on väga raske nende vastu minna.

Ülikool saaks palgata Halliku vastu terve advokaadibüroo?

Töövaidluskomisjonis esindas ülikooli neli juristi, kaks oma töötajat ja kaks advokaati. Ma ei ole enne töövaidlustes nii suurt tiimi näinud. Meie olime Hallikuga kahekesi. Ja töövaidluskomisjoni poolt arutas asja kolm naist.