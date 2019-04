Kui seenekasvataja Erki ­Nagla (29) oma lemmikutest kõneleb, kõlab ta hääl veendunult. „Seentel on alati olnud natuke salapärane ja imelik maine. Kui sa ütled kellelegi, et sul on jalas seentest kingad või seljas seenejakk, siis võib-olla vaadatakse natuke viltu, aga seente rakukiht on kitiinist, mis on inimesele kehaomane aine, palju sobivam kandmiseks kui taimsed kiud!“

Nagla ongi kindel: seened on tulevikumaterjal. Nendest hakatakse tulevikus tegema kangaid („tuleb ilus sametine!“), jalanõusid ja mööblit.