Et rahvas Saksamaal pole üks, oli kõigile palja silmaga kaugele näha. Tuhandeid Erdoğani pooldajaid, sündimisest saadik Saksamaal elanud, tuli kohtuma OMA presidendiga. Sealse maa kombe kohaselt lehvitati suuri punaseid lipukangaid – uskuge, see on õudne tunne, mida üks kord kogenuna tulevikus väldin. Kommunistliku Vene punalipud ei mõjunud nii allasuruvana – OK, ei olnud neil siis võib-olla ka nii palju punast riiet, defitsiit ikkagi. Ei olnud ka sellist emotsionaalset võimendust, lipulehvitamise energiat, seda eneseväljendust ja -identifitseerimist lipu abil ja kaudu. Koged, mis on tuhandepäised hordid, ja see kogemus on hirmutav. Tõsi, siinkohal on tajutav, et tegemist on mittemeiega. Et oleme meie, ja on – nemad. Enam ei ole „Wir sind ein Volk!“, unista edasi!