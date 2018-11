„Teie meelest tuleks pankrot välja kuulutada?“ küsis kohtunik Margret ­Henriksen möödunud teisipäeval Harju maakohtu saalis.

„Jah!“ vastas Lauri Viikna. „See on minu jaoks küllaltki emotsionaalne keiss, ma olen Viimsi Mõisa OÜ oma kätega ehitanud ja lõpuks on see minu käest ära varastatud. Kõige hullem, et seda on teinud mu oma tütar. Eksnaisega on vaielda, nagu alati, väga raske.“

Selliste sõnadega lõppes kohtuistung, kuhu on segatud ühe perekonna liikmed – ühel pool Lauri Viikna, teisel pool tema endine elukaaslane Annika Potter ning nende ühine tütar Liisa Johanna Viikna (21).

Tütar läheb isa vastu

Lauri Viiknast ja Annika Potterist sai paar 1995. aastal. Kaks aastat hiljem sündis neil tütar Liisa Johanna. 2014. aastal, pärast 19aastast kooselu, läksid Potter ja Viikna lahku.

Viikna kolis välja Haabneemes, Heldri teel asunud ühisest kodust – maja 310 ja krunt 3500 ruutmeetrit –, võttes kaasa vaid mõned asjad, riided, trummikomplekti ja tooli. Kogu sisustus jäi majja.