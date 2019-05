Meeli*, 57, on riietunud üleni musta. Ta on hariduselt inglise keele filoloog, magistrikraadiga, olnud ülikoolis õppejõud. Tema 1993. aastal loodud ettevõte oli mõni aasta tagasi Äripäeva dividendimiljonäride edetabelis. Osa tema firma müügitulust tuleb väljastpoolt Eestit, kuid ettevõte on olnud edukas mitmel riigihankel ka Eestis.

Oma äris on Meeli ainuomanik, ta on ettevõtte ise üles ehitanud ja seda juhtinud. Ta võiks äriedu nautida ning olla õnnelik, kuid ta ütleb kohe intervjuu alguses:

„Ma olen pettunud.“

Nii napilt võtab Meeli kokku olukorra, kuhu ta sattus 2012. aasta detsembris, kui abikaasa Hillar* teatas pärast ligi 30 aastat kestnud abielu soovist vara ära jagada.

„See oli mõistuseabielu,“ ei ole Meelil oma pikast kooselust kahju. Paaril on kaks, tänaseks juba täiskasvanud tütart. Küll aga on tal kahju nendest aastatest, mis ta on kulutanud ühisvara jagamisele. Lisaks ajale on protsess võtnud ka sadu tuhandeid eurosid.

Meeli on miljonär. Ta omab kinnisvara kalleimates piirkondades nii Eestis kui ka Londonis.