Foto: YVES HERMAN/REUTERS/SCANPIX

Intervjuus veebiväljaandele HlídacíPes.org (hlídací pes – valvekoer tšehhi keeles) kirjeldab Gábor Kardos, kuidas töötab sõltumatu ajakirjandus riigis, kuhu pole alles jäänud ainsatki riigist sõltumatut tõsiseltvõetavat päevalehte ning olukord tele ja raadio alal ei ole palju parem.

„See ei toimu mitte ainult Ungaris, vaid ka reas teistes maailma maades. Vahe seisneb selles, et Ungari valitsusel on kodumaal tugevam positsioon kui enamikul teistel populistlikel valitsustel omas riigis,“ räägib Kardos, kes tuli Tšehhimaa pealinna konverentsile Prague Media Point.

Orbáni valitsuse võtted meedia suhtes on tema sõnul osa üleilmsest trendist, mille näiteks on kas või Venemaa püüdlused toetada alternatiivset meediat eesmärgiga nõrgestada traditsioonilist ajakirjandust ning kokkuvõttes tõdesid ja fakte suhteliseks muuta. Ungari valitsus on end ajakirjanike ebamugavate küsimuste eest kaitsnud lausa seadustega.

„Koputada peaministri poja uksele? Sellistel ajakirjanikel tekiksid Ungaris tõsised probleemid,“ kommenteerib Kardos hiljutisi Tšehhi uurivate ajakirjanike paljastusi. (Tšehhi peaministri Andrej Babiši poeg on üks kahtlustatavatest Euroopa Liidu toetuste (summas kaks miljonit eurot) väärkasutamist puudutavas kriminaalasjas. Kuna Babiš-noorem on Šveitsi kodanik, käisid Tšehhi ajakirjanikud teda Šveitsis otsimas – Toim.)

Ungari meediamaastik on Viktor Orbáni ajastul läbi teinud suure muutuse, enamik meediast on valitsusele lähedaste omanike käes. Kas teiesugusele sõltumatule meediale on veel üldse ruumi?

Kui me viie aasta eest 444.hu asutasime, oli meie siht jääda üheks vähestest sõltumatutest häältest ajakirjanduses. Põhjus oli just selles, et meie toonane tööandja, riigi loetavaim uudisteportaal Index.hu läks ühe oligarhi valdusse. Asutasin koos ühe tollase kolleegiga uue portaali ja enamik uuest tiimist moodustus sealt meie juurde ületulnutest.

Kui vaadata, mida Index.hu pärast seda on teinud, on ilmne, kuidas portaal mässib end lähedaste suhete tõttu poliitikutega järjest rohkem sisse.

Meenutab väga olukorda Tšehhimaal, sealhulgas ajastuse poolest. Viie aasta eest ostis üks oligarh meil ära kaks riigi peamist tõsiseltvõetavat päevalehte. Täna on ta peaminister ja neist lehtedest on seda tunda… Muide, miks just 444? Mida see tähendab?

Tahtsime midagi ebatavalist, tahtsime mõjuda nagu hüüumärk. Ja kuna ungarikeelsetel klaviatuuridel on hüüumärk enamasti number neljaga sama klahvi peal, siis mõnikord satub hüüumärk sinna, kus peaks olema number neli, ja vastupidi.

Kuidas käib mõtteline võitlus Orbáni valitsusele lähedase meedia ja teiesuguste sõltumatute projektide vahel? Milline on jõudude vahekord?

Selle lahingu oleme kõrgeimal tasemel juba kaotanud, aga vabadusiha ei kao muidugi kuskile.

Kõigele vaatamata on see ­ikkagi Taaveti ja Koljati duell. Ungarist ei leia te tänasel päeval ainsatki trükitud päevalehte, mis oleks täielikult riigist sõltumatu. Ma ei liialda – mitte ainsatki! On olemas üks, mis tehniliselt on sõltumatu, ent poliitika vallas mitte eriti oluline – see on kõmuleht Blikk.

Pole ühtegi kogu riiki katvat raadiojaama, mis võiks vabalt oma saateid teha, ei ainsatki üleriigilist kommertsraadiot, mis ei kuuluks mõnele valitsusele lähedalseisvale isikule.