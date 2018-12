Teadlased väidavad, et ilma Google’ita ei mäleta me varsti oma nimegi, muudest faktidest rääkimata. Hea kinnitus sellele on asjaolu, et enamikku lõppeva aasta suurtest ja tähtsatest ja Eesti ühiskonda lõhestanud teemadest-sündmustest ei mäleta tänaseks enam keegi. Toimetuse tagasihoidlik valik tõstatab küsimuse, kas meil ikka tasus neist nii väga erutuda.

Taliolümpia

Midagi ei mäleta. Ainus, mis meenub, jäi ka olemata: Kelly Sildaru osalemine olümpial.

Venemaa presidendivalimised märtsis

Valimised Venemaal? Neid veel tehakse?